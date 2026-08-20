F-16 ВПС Румунії знищив морський дрон біля берегів Констанци

У четвер, 20 серпня, винищувач F-16 румунських ВПС знищив морський дрон у морі біля берегів Констанци.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, два літаки F-16 румунських ВПС були терміново підняті в повітря в напрямку місця, де у виключній економічній зоні Румунії, поблизу платформи Neptun Alpha, приблизно за 80 морських миль на схід від Констанци, було виявлено невеликий морський дрон.

Один із літаків захопив ціль та відкрив вогонь із бортової гармати, успішно уразивши її.

Про присутність дрона, що дрейфував у морі, повідомило комерційне судно близько 06:28 за місцевим часом.

Судно берегової охорони з командою з розмінування (EOD) ВМС Румунії, вирушило до місця знаходження дрона для проведення огляду.

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Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня безпілотник порушив повітряний простір Румунії. Для спостереження за ситуацією країна підняла в повітря два іспанських літаки F-18. Після зіткнення літального апарата з землею сталася пожежа.

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