Іспанський F-18 збив дрон, який залетів у повітряний простір Румунії

Іспанський винищувач F-18, який патрулює небо над Румунією, вночі 16 серпня збив невідомий безпілотник, що перетнув румунський повітряний простір із боку Молдови.

Які інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

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У Міноборони Румунії повідомили, що близько 04:44 16 серпня системи спостереження відомства виявили повітряну ціль, яка вторглася у повітряний простір з Молдови, приблизно за 24 км на північ від міста Галац.

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Іспанський літак отримав дозвіл на збиття

Літак F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що виконував бойове патрулювання на 57-й авіабазі мені Михаїла Когелнічану, встановив радіолокаційний контакт з ціллю та отримав дозвіл на збиття.

Винищувач збив безпілотник о 05:01 у безлюдній місцевості.

Можливе падіння уламків цілі фіксують між населеними пунктами Белені та Кудалбі в Галацькому повіті.

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Повітряну тривогу для повіту скасували о 05:20.

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце привітав іспанських пілотів та румунських військових з успішним виконанням місії.

"Румунія захищає свій повітряний простір, а наші союзники стоять поруч із нами. Пильність, швидка реакція та солідарність союзників – ось конкретні гарантії нашої безпеки", – написав очільник Міноборони у Facebook.

Нагадаємо, це стало четвертим випадком, коли над Румунією збивали безпілотники, що вторглися в її повітряний простір.

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