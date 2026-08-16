Іспанський F-18 збив дрон, який залетів у повітряний простір Румунії
Іспанський винищувач F-18, який патрулює небо над Румунією, вночі 16 серпня збив невідомий безпілотник, що перетнув румунський повітряний простір із боку Молдови.
Які інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.
У Міноборони Румунії повідомили, що близько 04:44 16 серпня системи спостереження відомства виявили повітряну ціль, яка вторглася у повітряний простір з Молдови, приблизно за 24 км на північ від міста Галац.
Іспанський літак отримав дозвіл на збиття
Літак F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що виконував бойове патрулювання на 57-й авіабазі мені Михаїла Когелнічану, встановив радіолокаційний контакт з ціллю та отримав дозвіл на збиття.
Винищувач збив безпілотник о 05:01 у безлюдній місцевості.
Можливе падіння уламків цілі фіксують між населеними пунктами Белені та Кудалбі в Галацькому повіті.
Повітряну тривогу для повіту скасували о 05:20.
Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце привітав іспанських пілотів та румунських військових з успішним виконанням місії.
"Румунія захищає свій повітряний простір, а наші союзники стоять поруч із нами. Пильність, швидка реакція та солідарність союзників – ось конкретні гарантії нашої безпеки", – написав очільник Міноборони у Facebook.
Нагадаємо, це стало четвертим випадком, коли над Румунією збивали безпілотники, що вторглися в її повітряний простір.
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