Испанский F-18 сбил дрон, залетевший в воздушное пространство Румынии

Испанский истребитель F-18, патрулирующий небо над Румынией, ночью 16 августа сбил неизвестный беспилотник, пересекший румынское воздушное пространство со стороны Молдовы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

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В Минобороны Румынии сообщили, что около 04:44 16 августа системы наблюдения ведомства обнаружили воздушную цель, вторгшуюся в воздушное пространство со стороны Молдовы, примерно в 24 км к северу от города Галац.

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Испанский самолет получил разрешение на сбивание

Самолет F-18 Воздушно-космических сил Испании, выполнявший боевое патрулирование на 57-й авиабазе имени Михаила Когелничану, установил радиолокационный контакт с целью и получил разрешение на сбивание.

Истребитель сбил беспилотник в 05:01 в безлюдной местности.

Возможное падение обломков цели фиксируется между населенными пунктами Белени и Кудалби в Галацком уезде.

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Воздушная тревога для уезда была отменена в 05:20.

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце поздравил испанских пилотов и румынских военных с успешным выполнением миссии.

"Румыния защищает свое воздушное пространство, а наши союзники стоят рядом с нами. Бдительность, быстрая реакция и солидарность союзников — вот конкретные гарантии нашей безопасности", — написал глава Минобороны в Facebook.

Напомним, это стал четвертый случай, когда над Румынией сбивали беспилотники, вторгшиеся в ее воздушное пространство.

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