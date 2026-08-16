Испанский F-18 сбил дрон, залетевший в воздушное пространство Румынии
Испанский истребитель F-18, патрулирующий небо над Румынией, ночью 16 августа сбил неизвестный беспилотник, пересекший румынское воздушное пространство со стороны Молдовы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.
В Минобороны Румынии сообщили, что около 04:44 16 августа системы наблюдения ведомства обнаружили воздушную цель, вторгшуюся в воздушное пространство со стороны Молдовы, примерно в 24 км к северу от города Галац.
Испанский самолет получил разрешение на сбивание
Самолет F-18 Воздушно-космических сил Испании, выполнявший боевое патрулирование на 57-й авиабазе имени Михаила Когелничану, установил радиолокационный контакт с целью и получил разрешение на сбивание.
Истребитель сбил беспилотник в 05:01 в безлюдной местности.
Возможное падение обломков цели фиксируется между населенными пунктами Белени и Кудалби в Галацком уезде.
Воздушная тревога для уезда была отменена в 05:20.
Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце поздравил испанских пилотов и румынских военных с успешным выполнением миссии.
"Румыния защищает свое воздушное пространство, а наши союзники стоят рядом с нами. Бдительность, быстрая реакция и солидарность союзников — вот конкретные гарантии нашей безопасности", — написал глава Минобороны в Facebook.
Напомним, это стал четвертый случай, когда над Румынией сбивали беспилотники, вторгшиеся в ее воздушное пространство.
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