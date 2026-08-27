Над Чорним морем зафіксували повітряну ціль: Румунія підняла F-18

Румунія підняла два винищувачі F-18 після того, як її радіолокаційна система виявила повітряну ціль за 33 км на північ від українського острова Зміїний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Румунії в соцмережі Х.

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Ціль зафіксували поблизу Зміїного

Повітряну ціль виявили о 18:27 у четвер, 27 серпня. О 18:41 для моніторингу ситуації в повітря підняли два винищувачі F-18 іспанських повітряно-космічних сил.

Після отримання інформації від Національного військового командного центру Головна інспекція з надзвичайних ситуацій о 18:44 надіслала повідомлення RO-Alert жителям північної частини повіту Тулча.

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Напередодні у Тулчі також оголошували попередження

У середу, 26 серпня, жителям повіту Тулча кілька разів надсилали повідомлення RO-Alert.

Тоді Міністерство оборони Румунії заявило, що інформації про вторгнення в румунський повітряний простір не надходило.

"Про жодні вторгнення в румунський повітряний простір не повідомлялося", – заявили у Міністерстві оборони Румунії.

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На місці події проводять розслідування, щоб встановити, чи досягли уламки дронів району Плауру та чи пов'язані вони з пожежею.

Також 26 серпня на пляжі в Олімпі, у румунському повіті Констанца, знайшли фрагмент невідомого безпілотника. Того ж дня уламки дронів виявили на кількох пляжах у Болгарії.