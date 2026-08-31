Не думаю, что РФ планирует атаковать страны НАТО, - и.о. министра обороны Румынии Мируце

В Румынии не считают, что Россия планирует напасть на страну-члена НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24, об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце.

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"Я не думаю, что Россия намерена атаковать какую-либо страну-члена НАТО, и обсуждение этого вопроса ведется постоянно. Не думайте, что страны-члены НАТО не связаны между собой, не обмениваются данными разведывательных служб и не сопоставляют различные аналитические оценки.

По результатам этих согласованных анализов — не только на уровне Румынии, но и, если хотите, в качестве дополнительной проверки на уровне партнеров, проводящих аналогичный анализ, — на сегодняшний день нет никаких признаков (подготовки России к нападению)", — сказал он.

По словам Мируце, характер войны, которую Россия ведет против Украины, начал переходить в новую фазу, в которой РФ больше не продвигается вперед.

"То изнурение, о котором говорили, перестает давать результаты. Мы увидели, что и это преимущество в воздухе также начинает теряться. Полтора месяца назад украинский F-16 в воздушном бою сбил российский самолет. Раньше такого не происходило. Мы видели атаки украинских дронов вглубь территории России. Похоже, что ситуация, по крайней мере пока, находится в состоянии стагнации по всей линии фронта", — добавил министр.

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Нападение РФ на НАТО

Ранее сообщалось, что Кремль может прибегнуть к ограниченной провокации против одной из стран НАТО, не дожидаясь окончания войны в Украине.

В Кремле опроверглиутверждения СМИ о возможности нападения России на одну из стран НАТО, заявив, что они не имеют ничего общего с намерениями Москвы.

Лидер СШАТрамп заявил, что не обеспокоен возможным нападением России на страны НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что нельзя исключать вероятность провокаций со стороны России против любой страны-члена НАТО.

В то же время президент Финляндии Стубб заявил, что не верит в то, что Россия рискнет напасть на одну из стран НАТО в ближайшие годы.

По данным Reuters,НАТО не видит признаков неизбежного нападения России, однако фиксирует усиление российской гибридной деятельности в Европе.

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