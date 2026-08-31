Не думаю, що РФ планує атакувати країни НАТО, - в.о. міністра оборони Румунії Міруце

У Румунії не вважають, що Росія планує атакувати країну-члена НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце.

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Подробиці

"Я не думаю, що Росія має намір атакувати будь-яку країну-члена НАТО, і обговорення цього питання ведуться постійно. Не думайте, що країни-члени НАТО не пов’язані між собою, не обмінюються даними розвідувальних служб і не зіставляють різноманітні аналітичні оцінки.

За результатами цих узгоджених аналізів - не лише на рівні Румунії, а й, якщо хочете, як додаткова перевірка на рівні партнерів, які проводять аналогічний аналіз, - станом на сьогодні немає жодних ознак (підготовки Росії до нападу)", - сказав він.

За словами Міруце, характер війни, яку Росія веде проти України, почав переходити в нову фазу, в якій РФ більше не просувається вперед.

"Те виснаження, про яке говорили, починає більше не давати результатів. Ми побачили, що й ця перевага в повітрі також починає втрачатися. Півтора місяця тому український F-16 у повітряному бою збив російський літак. Такого раніше не відбувалося. Ми бачили атаки українських дронів углиб території Росії. Схоже, що ситуація, принаймні наразі, перебуває у стані стагнації по всій лінії фронту", - додав міністр.

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Напад РФ на НАТО

Раніше повідомлялося, що Кремль може вдатися до обмеженої провокації проти однієї з країн НАТО, не чекаючи завершення війни в Україні.

У Кремлі заперечили твердження ЗМІ про можливість нападу Росії на одну з країн НАТО заявивши , що вони не мають нічого спільного із намірами Москви.

НАТО Лідер США Трамп заявив , що не стурбований можливим нападом Росії на країни НАТО.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив , що не можна відкидати ймовірність провокацій Росії проти будь-якої країни-члена НАТО.

Водночас президент Фінляндії Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія ризикне напасти на одну з країн НАТО в найближчі роки.

За даними Reuters, НАТО не бачить ознак неминучого нападу Росії, однак фіксує посилення російської гібридної діяльності в Європі.

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