У Румунії через російські дрони оголошували тривогу та готувалися піднімати іспанські винищувачі F-18
У ніч на 6 вересня в Румунії через наближення групи дронів до кордону з Україною оголосили повітряну тривогу. Для можливого перехоплення цілей у готовність підняли іспанську авіацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Румунії.
Що розповіли в Румунії про атаку РФ?
"У суботу, 5 вересня, о 23:40 радіолокаційна система спостереження Міністерства національної оборони виявила групу повітряних цілей, що рухалися в напрямку річкового кордону з Україною", - зазначили в Міноборони країни.
Також зазначається, що системи протиповітряної оборони були приведені в стан бойової готовності.
"Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії та гелікоптер IAR 330 Puma SOCAT Повітряних сил Румунії були готові до підняття в повітря", - додали у відомстві.
Також там наголосили, що національний військовий командний центр поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій Румунії про впровадження заходів громадського оповіщення для північної частини повіту Тулча.
Повідомлення в державній системі оповіщення RO-Alert було видано о 00:10.
Після відсутності виявлення порушень повітряного простору Румунії повітряна тривога була скасована о 00:42.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по ПП "Орлівка" на Одещині: пункт пропуску призупиняв роботу через пошкодження.
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