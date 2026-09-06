У Румунії через російські дрони оголошували тривогу та готувалися піднімати іспанські винищувачі F-18

У ніч на 6 вересня в Румунії через наближення групи дронів до кордону з Україною оголосили повітряну тривогу. Для можливого перехоплення цілей у готовність підняли іспанську авіацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що розповіли в Румунії про атаку РФ?

"У суботу, 5 вересня, о 23:40 радіолокаційна система спостереження Міністерства національної оборони виявила групу повітряних цілей, що рухалися в напрямку річкового кордону з Україною", - зазначили в Міноборони країни.

Також зазначається, що системи протиповітряної оборони були приведені в стан бойової готовності.

"Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії та гелікоптер IAR 330 Puma SOCAT Повітряних сил Румунії були готові до підняття в повітря", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думаю, що РФ планує атакувати країни НАТО, - в.о. міністра оборони Румунії Міруце

Також там наголосили, що національний військовий командний центр поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій Румунії про впровадження заходів громадського оповіщення для північної частини повіту Тулча.

Повідомлення в державній системі оповіщення RO-Alert було видано о 00:10.

Після відсутності виявлення порушень повітряного простору Румунії повітряна тривога була скасована о 00:42.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по ПП "Орлівка" на Одещині: пункт пропуску призупиняв роботу через пошкодження.

Також читайте: Над Чорним морем зафіксували повітряну ціль: Румунія підняла F-18