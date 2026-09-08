В Молдове сообщили о падении дрона: загорелась сухая растительность

В Молдове зафиксировали падение небольшого летательного аппарата, похожего на дрон, после его повторного вторжения в воздушное пространство страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении молдавского Минобороны.

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Дрон снова появился в воздушном пространстве

По информации Службы воздушных операций, обнаруженный летательный аппарат повторно вошел в воздушное пространство Молдовы со стороны Ясс в Румынии.

После этого он исчез с радаров в районе села Кобани Глоденского района. Впоследствии аппарат снова зафиксировали вблизи города Дрокия.

В 17:14 летательный объект исчез в районе села Стурзовка, что в окрестностях города Бельцы.

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Впоследствии, в 17:26, в диспетчерскую "Север" службы SNUPAU 112 поступила информация о том, что за пределами населенного пункта Михаилени-Веки якобы упал небольшой летательный аппарат, похожий на дрон.

В результате падения загорелась сухая растительность.

В 17:39 воздушное пространство в зоне "Центр" вновь открыли.

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На место падения прибыли полицейские

О погибших или пострадавших не сообщалось. На место происшествия прибыли сотрудники дежурной группы USP Ришканы и сотрудники полиции.

Обстоятельства падения летательного аппарата устанавливаются.

Ранее мы писали, что во вторник, 8 сентября, жители румынского города Яссы, расположенного недалеко от границы с Молдовой, получили экстренное сообщение об угрозе с воздуха. Жителей призвали сохранять спокойствие и укрыться в подвалах или убежищах гражданской защиты.