В Молдове сообщили о падении дрона: загорелась сухая растительность
В Молдове зафиксировали падение небольшого летательного аппарата, похожего на дрон, после его повторного вторжения в воздушное пространство страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении молдавского Минобороны.
Дрон снова появился в воздушном пространстве
По информации Службы воздушных операций, обнаруженный летательный аппарат повторно вошел в воздушное пространство Молдовы со стороны Ясс в Румынии.
После этого он исчез с радаров в районе села Кобани Глоденского района. Впоследствии аппарат снова зафиксировали вблизи города Дрокия.
В 17:14 летательный объект исчез в районе села Стурзовка, что в окрестностях города Бельцы.
Впоследствии, в 17:26, в диспетчерскую "Север" службы SNUPAU 112 поступила информация о том, что за пределами населенного пункта Михаилени-Веки якобы упал небольшой летательный аппарат, похожий на дрон.
В результате падения загорелась сухая растительность.
В 17:39 воздушное пространство в зоне "Центр" вновь открыли.
На место падения прибыли полицейские
О погибших или пострадавших не сообщалось. На место происшествия прибыли сотрудники дежурной группы USP Ришканы и сотрудники полиции.
Обстоятельства падения летательного аппарата устанавливаются.
Ранее мы писали, что во вторник, 8 сентября, жители румынского города Яссы, расположенного недалеко от границы с Молдовой, получили экстренное сообщение об угрозе с воздуха. Жителей призвали сохранять спокойствие и укрыться в подвалах или убежищах гражданской защиты.
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