Молдова відкинула заяви РФ про "військові вантажі" через КПП на кордоні з Україною

Молдова категорично відкинула заяви Росії про те, що пункт пропуску "Тудора-Старокозаче" на кордоні з Україною нібито використовувався для перевезення військових вантажів. У Кишиневі наголосили, що зброю через територію країни в Україну не транспортують, а російські твердження назвали спробою виправдати загибель цивільних.

Про це журналістам повідомили в Міністерстві закордонних справ Молдови, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначили у відомстві, через молдовську територію не перевозять зброю в Україну – ані через пункт пропуску "Тудора-Старокозаче", ані через інші КПП.

"Це неправдиве та абсолютно необґрунтоване твердження. Через територію Республіки Молдова зброю в Україну не перевозять – ані через КПП "Тудора-Старокозаче", ані через інші. Через ці пункти проходять люди – родини, діти з матерями, літні люди, які мандрують між країнами", – наголосили в МЗС.

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У відомстві також заявили, що внаслідок російської атаки загинули двоє мирних жителів, ще кілька людей зазнали поранень.

"Спроба виправдати вбивство мирних людей заявами про "перевезення зброї" – цинічна і неприйнятна. Молдова рішуче засуджує атаку і категорично заперечує спроби виправдати її за допомогою брехні та дезінформації", – заявили у зовнішньополітичному відомстві.

У ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру на українсько-молдовському кордоні. Під ударом опинився пункт пропуску "Старокозаче-Тудора" – один із двох ключових КПП на одеській ділянці кордону України з Молдовою.

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