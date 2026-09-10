Загинула людина, двоє поранених: наслідки ранкових ударів РФ по Київщині

Внаслідок ранкової атаки РФ на Київщину загинула одна людина, ще двоє жителів області дістали поранення. Пошкоджено приватні будинки, ветеринарну клініку та складське приміщення.

Про це повідомив керівник ОВА Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"На жаль, маємо трагічні наслідки ранкової ворожої атаки на Київщину. Загинула одна людина. Ще двоє жителів області отримали поранення", - зазначив він.

Також внаслідок ударів РФ пошкоджено цивільні підприємства.

"У Бучанському районі пошкоджені приватні будинки, виникла пожежа на відкритій території.



У Фастівському районі уламками пошкоджено будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. Жінка отримала осколкове поранення. Медичну допомогу їй надали на місці.



За попередньою інформацією в Обухівському районі внаслідок атаки загинула людина, ще одна - травмована. Також виникла пожежа складського приміщення", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що внаслідок ударів РФ по Київській області протягом 9 вересня постраждали три особи.

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