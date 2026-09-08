Удар РФ по Київщині: у Білоцерківській громаді горить підприємство
У Білоцерківській громаді Київської області внаслідок російської атаки 8 вересня виникла пожежа на одному з підприємств.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Білоцерківська міська територіальна громада повідомила у Телеграмі.
На підприємстві виникла пожежа
Мешканцям прилеглих будинків рекомендують зачинити вікна та, за можливості, не перебувати в зоні задимлення.
Також людей закликають не здійснювати фото- та відеофіксацію наслідків атаки і не поширювати відповідні матеріали в мережі.
Обстріл Київщини
Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київщину загинули двоє людей, ще троє постраждали.
У Бучанському районі через удар БпЛА виникла пожежа на території складських приміщень, яку вже ліквідували.
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