Удар РФ по Київщині: у Білоцерківській громаді горить підприємство

У Білоцерківській громаді Київської області внаслідок російської атаки 8 вересня виникла пожежа на одному з підприємств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Білоцерківська міська територіальна громада повідомила у Телеграмі.

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На підприємстві виникла пожежа

Мешканцям прилеглих будинків рекомендують зачинити вікна та, за можливості, не перебувати в зоні задимлення.

Також людей закликають не здійснювати фото- та відеофіксацію наслідків атаки і не поширювати відповідні матеріали в мережі.

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Обстріл Київщини

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київщину загинули двоє людей, ще троє постраждали.

У Бучанському районі через удар БпЛА виникла пожежа на території складських приміщень, яку вже ліквідували.

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