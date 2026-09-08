Рятувальники загасили пожежу в ТЦ Прилук після атаки РФ: постраждали двоє людей

Рятувальники ліквідували пожежу в торговельному центрі у Прилуках Чернігівської області, яка виникла внаслідок російської атаки 8 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління ДСНС у Чернігівській області.

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Пожежа охопила тисячі квадратних метрів

Унаслідок російського удару вогонь поширився на площу 4400 кв. м. Полум’я швидко розповсюджувалося через значне пожежне навантаження та велику кількість легкозаймистих матеріалів.

Роботи рятувальників ускладнювалися загрозою повторних ударів. Через це вони були змушені відходити у безпечні місця.

До ліквідації пожежі залучили близько 50 рятувальників та 15 одиниць техніки.

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Двоє людей постраждали через російський удар

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали жінка 1974 року народження та чоловік 1989 року народження.

За даними поліції Чернігівської області, попередньо, вони отруїлися чадним газом.

Потерпілі лікуються амбулаторно.

Раніше ми повідомляли, що зранку 8 вересня 2026 року ворог атакував торговий центр у Прилуках на Чернігівщині.

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