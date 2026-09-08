Ворог ударив по "Епіцентру" в Прилуках: спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Зранку 8 вересня 2026 року ворог атакував торговий центр у Прилуках на Чернігівщині. Поліція працює на місці російського удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Чернігівської області.

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Під ударом "Епіцентр"

Як зазначається, сьогодні росіяни атакували торговий центр в місті Прилуки. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі.

Поліцейські забезпечують охорону місця події, проводять необхідні першочергові заходи та збирають докази воєнного злочину російської армії.

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Заклик до громадян

"Поліція закликає громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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