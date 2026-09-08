Враг нанес удар по "Эпицентру" в Прилуках: вспыхнул пожар. ФОТО

Утром 8 сентября 2026 года враг атаковал торговый центр в Прилуках в Черниговской области. Полиция ведет работу на месте российского удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Черниговской области.

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Под ударом "Эпицентр"

Как отмечается, сегодня россияне атаковали торговый центр в городе Прилуки. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск по гражданской инфраструктуре.

Полицейские обеспечивают охрану места происшествия, проводят необходимые первоочередные мероприятия и собирают доказательства военного преступления российской армии.

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Призыв к гражданам

"Полиция призывает граждан не приближаться к месту удара из-за угрозы повторной атаки и реагировать на сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

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