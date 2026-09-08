Враг нанес удар по "Эпицентру" в Прилуках: вспыхнул пожар. ФОТО
Утром 8 сентября 2026 года враг атаковал торговый центр в Прилуках в Черниговской области. Полиция ведет работу на месте российского удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Черниговской области.
Под ударом "Эпицентр"
Как отмечается, сегодня россияне атаковали торговый центр в городе Прилуки. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск по гражданской инфраструктуре.
Полицейские обеспечивают охрану места происшествия, проводят необходимые первоочередные мероприятия и собирают доказательства военного преступления российской армии.
Призыв к гражданам
"Полиция призывает граждан не приближаться к месту удара из-за угрозы повторной атаки и реагировать на сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
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