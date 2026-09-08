На Чернігівщині мати продавала 11-річну доньку для сексуальної експлуатації: їй та одному з гвалтівників загрожує довічне. ФОТО

На Чернігівщині поліція встановила нові факти у справі 32-річної жінки, яку підозрюють у сексуальній експлуатації власної 11-річної доньки за гроші. Одним із чоловіків, якому вона передавала дитину, за даними слідства, був 53-річний житель Чернігова, раніше засуджений за сексуальне насильство над іншою дитиною.

Про це повідомили у Департаменті міграційної поліції Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жінку затримали ще у травні 2026 року. Слідство вважає, що вона систематично за гроші передавала малолітню доньку чоловікам для сексуальної експлуатації.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили, що підозрювана також нібито виготовляла та розповсюджувала матеріали сексуального насильства над дітьми та примушувала доньку брати участь у їх створенні.

Крім того, за даними поліції, жінка за попередньою домовленістю неодноразово передавала дівчинку 53-річному чоловіку, який вчиняв щодо неї сексуальне насильство. За це мати отримувала гроші.





Читайте: Сексуальне насильство щодо учениць: встановлено ще сімох постраждалих дівчат у справі директора хмельницького мовного центру

Обом фігурантам повідомили про підозру у сексуальному насильстві та торгівлі людьми. Матері додатково інкримінують злочини, пов’язані з виготовленням і розповсюдженням матеріалів сексуального насильства над дітьми.

Наразі обоє перебувають під вартою. Найсуворіша із санкцій інкримінованих їм статей передбачає довічне позбавлення волі.

У підозрюваної є троє неповнолітніх дітей. Їх влаштували до обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Також триває процедура позбавлення жінки батьківських прав.

Досудове розслідування триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зґвалтував неповнолітню доньку, яка завагітніла: на Харківщині чоловіка засуджено до 12 років ув’язнення. ФОТО