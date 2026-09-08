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На Чернігівщині мати продавала 11-річну доньку для сексуальної експлуатації: їй та одному з гвалтівників загрожує довічне. ФОТО

На Чернігівщині поліція встановила нові факти у справі 32-річної жінки, яку підозрюють у сексуальній експлуатації власної 11-річної доньки за гроші. Одним із чоловіків, якому вона передавала дитину, за даними слідства, був 53-річний житель Чернігова, раніше засуджений за сексуальне насильство над іншою дитиною.

Про це повідомили у Департаменті міграційної поліції Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Жінку затримали ще у травні 2026 року. Слідство вважає, що вона систематично за гроші передавала малолітню доньку чоловікам для сексуальної експлуатації.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили, що підозрювана також нібито виготовляла та розповсюджувала матеріали сексуального насильства над дітьми та примушувала доньку брати участь у їх створенні.

Крім того, за даними поліції, жінка за попередньою домовленістю неодноразово передавала дівчинку 53-річному чоловіку, який вчиняв щодо неї сексуальне насильство. За це мати отримувала гроші.

На Чернігівщині мати продавала 11-річну доньку для сексуальної експлуатації
На Чернігівщині мати продавала 11-річну доньку для сексуальної експлуатації

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Обом фігурантам повідомили про підозру у сексуальному насильстві та торгівлі людьми. Матері додатково інкримінують злочини, пов’язані з виготовленням і розповсюдженням матеріалів сексуального насильства над дітьми.

Наразі обоє перебувають під вартою. Найсуворіша із санкцій інкримінованих їм статей передбачає довічне позбавлення волі.

У підозрюваної є троє неповнолітніх дітей. Їх влаштували до обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Також триває процедура позбавлення жінки батьківських прав.

Досудове розслідування триває.

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Автор: 

педофіл (152) довічне ув’язнення (72) Чернігівська область (1446)
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Топ коментарі
+7
Якщо жінка позбавляється батьківських прав то потрібно стерілізувати таку особу , щоб не плодилася надалі .
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08.09.2026 10:33 Відповісти
+3
Відсутність страху перед невідворотнім покаранням... одні при кориті влади крадуть інші помирають в окопах без достатнього фінансування засобів щоб себе захистити... мати продає дітей насильникам... обіг наркоти вбиває нашу молодь... І все це здебільше лічиться елементарно, це лікарство називається "смертна кара" реальний "страх"... знаючи, що скоївши злочин ти отримаєш не можливість життя за гратами, чи вихід під заставу, а кулю в потилицю 95% людей задумаються чи це того варта... так залишаться 5% тих хто все таки ризикне і може безкарно скоїть злочин, а може і отримає кулю в потилицю... але це вбереже суспільство від інших 95% тих що потенційно можуть зробити злочин, але відмовляться від своєї лихої задумки під страхом реальної смерті...
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08.09.2026 10:35 Відповісти
+3
З ким це "з нами"? Як здриснув з України, так став один злочин на всіх розповсюджувати? Чи у Франції-Німеччині не було таких випадків педофілії?
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08.09.2026 10:59 Відповісти

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