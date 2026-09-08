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В Черниговской области мать продавала 11-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации: ей и одному из насильников грозит пожизненное. ФОТО

В Черниговской области полиция установила новые факты по делу 32-летней женщины, которую подозревают в сексуальной эксплуатации собственной 11-летней дочери за деньги. Одним из мужчин, которому она передавала ребенка, по данным следствия, был 53-летний житель Чернигова, ранее осуждённый за сексуальное насилие над другим ребенком.

Об этом сообщили в Департаменте миграционной полиции Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Женщину задержали еще в мае 2026 года. Следствие считает, что она систематически за деньги передавала малолетнюю дочь мужчинам для сексуальной эксплуатации.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили, что подозреваемая также якобы изготавливала и распространяла материалы сексуального насилия над детьми и принуждала дочь участвовать в их создании.

Кроме того, по данным полиции, женщина по предварительной договоренности неоднократно передавала девочку 53-летнему мужчине, который совершал в отношении нее сексуальное насилие. За это мать получала деньги.

В Черниговской области мать продавала 11-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации
В Черниговской области мать продавала 11-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации

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Обоим фигурантам сообщили о подозрении в сексуальном насилии и торговле людьми. Матери дополнительно инкриминируют преступления, связанные с изготовлением и распространением материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми.

В настоящее время оба находятся под стражей. Самая суровая из санкций по инкриминируемым им статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

У подозреваемой трое несовершеннолетних детей. Их поместили в областной центр социально-психологической реабилитации. Также продолжается процедура лишения женщины родительских прав.

Досудебное расследование продолжается.

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Автор: 

педофил (488) пожизненное заключение (87) Черниговская область (1744)
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Топ комментарии
+7
Якщо жінка позбавляється батьківських прав то потрібно стерілізувати таку особу , щоб не плодилася надалі .
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08.09.2026 10:33 Ответить
+3
Відсутність страху перед невідворотнім покаранням... одні при кориті влади крадуть інші помирають в окопах без достатнього фінансування засобів щоб себе захистити... мати продає дітей насильникам... обіг наркоти вбиває нашу молодь... І все це здебільше лічиться елементарно, це лікарство називається "смертна кара" реальний "страх"... знаючи, що скоївши злочин ти отримаєш не можливість життя за гратами, чи вихід під заставу, а кулю в потилицю 95% людей задумаються чи це того варта... так залишаться 5% тих хто все таки ризикне і може безкарно скоїть злочин, а може і отримає кулю в потилицю... але це вбереже суспільство від інших 95% тих що потенційно можуть зробити злочин, але відмовляться від своєї лихої задумки під страхом реальної смерті...
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08.09.2026 10:35 Ответить
+3
З ким це "з нами"? Як здриснув з України, так став один злочин на всіх розповсюджувати? Чи у Франції-Німеччині не було таких випадків педофілії?
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08.09.2026 10:59 Ответить

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