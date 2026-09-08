В Черниговской области мать продавала 11-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации: ей и одному из насильников грозит пожизненное. ФОТО

В Черниговской области полиция установила новые факты по делу 32-летней женщины, которую подозревают в сексуальной эксплуатации собственной 11-летней дочери за деньги. Одним из мужчин, которому она передавала ребенка, по данным следствия, был 53-летний житель Чернигова, ранее осуждённый за сексуальное насилие над другим ребенком.

Об этом сообщили в Департаменте миграционной полиции Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Женщину задержали еще в мае 2026 года. Следствие считает, что она систематически за деньги передавала малолетнюю дочь мужчинам для сексуальной эксплуатации.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили, что подозреваемая также якобы изготавливала и распространяла материалы сексуального насилия над детьми и принуждала дочь участвовать в их создании.

Кроме того, по данным полиции, женщина по предварительной договоренности неоднократно передавала девочку 53-летнему мужчине, который совершал в отношении нее сексуальное насилие. За это мать получала деньги.





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Обоим фигурантам сообщили о подозрении в сексуальном насилии и торговле людьми. Матери дополнительно инкриминируют преступления, связанные с изготовлением и распространением материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми.

В настоящее время оба находятся под стражей. Самая суровая из санкций по инкриминируемым им статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

У подозреваемой трое несовершеннолетних детей. Их поместили в областной центр социально-психологической реабилитации. Также продолжается процедура лишения женщины родительских прав.

Досудебное расследование продолжается.

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