Сексуальное насилие в отношении учениц: установлены еще семь пострадавших девочек по делу директора хмельницкого языкового центра

Число потерпевших по делу директора языкового центра в Хмельницком возросло до девяти. Продолжается досудебное расследование в отношении директора одного из центров изучения иностранных языков в Хмельницком, которого подозревают в совершении уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности детей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Установлены еще семь пострадавших

Как отмечается, на момент предъявления мужчине подозрения в августе этого года было две потерпевшие – 13 и 14 лет.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили еще семерых несовершеннолетних и малолетних девочек, пострадавших от противоправных действий подозреваемого.

На данный момент в рамках уголовного производства установлены девять потерпевших, в отношении которых в период с 2004 по 2025 год было совершено 14 уголовных правонарушений.

Речь идет о:

удовлетворение половой страсти в отношении несовершеннолетних (ч. 2 ст. 153 УК Украины в редакциях, действовавших на момент совершения уголовных правонарушений),

сексуальное насилие в отношении лиц, не достигших 14 лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины),

совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 155 УК Украины),

развращение несовершеннолетних (ч. 1 ст. 156 УК Украины).

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Отмечается, что следователи и прокуроры проверяют обстоятельства каждого эпизода и проводят необходимые следственные и процессуальные действия. Также устанавливаются другие лица, которые могли пострадать от действий подозреваемого.

В рамках уголовного производства по ходатайству прокуроров ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Что предшествовало

Напомним, 1 сентября этого года он был признан виновным в получении доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем и ее хранении без цели сбыта или распространения (ч. 1 ст. 301-1 УК Украины) и приговорен к 2 годам лишения свободы.

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