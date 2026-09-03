Сексуальне насильство щодо учениць: встановлено ще сімох постраждалих дівчат у справі директора хмельницького мовного центру

Кількість потерпілих у справі директора мовного центру у Хмельницькому зросла до дев’яти. Триває досудове розслідування стосовно директора одного із центрів вивчення іноземних мов у Хмельницькому, якого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Встановлено ще сімох постраждалих

Як зазначається, на момент повідомлення чоловіку про підозру у серпні цього року було двоє потерпілих – 13 та 14 років.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили ще сімох неповнолітніх та малолітніх дівчат, які постраждали від протиправних дій підозрюваного.

Наразі у кримінальному провадженні встановлено дев’ятьох потерпілих, щодо яких у період з 2004 по 2025 рік вчинено 14 кримінальних правопорушень.

Йдеться про:

задоволення статевої пристрасті щодо неповнолітніх (ч. 2 ст. 153 КК України в редакціях, чинних на момент вчинення кримінальних правопорушень),

сексуальне насильство щодо осіб, які не досягли 14 років (ч. 4 ст. 153 КК України),

вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку (ч. 1 ст. 155 КК України),

розбещення неповнолітніх (ч. 1 ст. 156 КК України).

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Наголошується, що слідчі та прокурори перевіряють обставини кожного епізоду та проводять необхідні слідчі і процесуальні дії. Також встановлюються інші особи, які могли постраждати від дій підозрюваного.

У межах кримінального провадження за клопотанням прокурорів йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Що передувало

Нагадаємо, 1 вересня цього року його було визнано винним в одержанні доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та її зберіганні без мети збуту чи розповсюдження (ч. 1 ст. 301-1 КК України) та засуджено до 2 років позбавлення волі.

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