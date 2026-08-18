Керівника танцювального ансамблю на Полтавщині підозрюють у багаторічних сексуальних злочинах щодо вихованок

Тренера одного з танцювальних колективів на Полтавщині підозрюють у багаторічних сексуальних злочинах щодо вихованок.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Керівник ансамблю під вигаданими приводами запрошував дітей до свого кабінету та скоював щодо малолітніх та неповнолітніх вихованок розпусні дії й сексуальне насильство.



Ці факти прокурори виявили під час моніторингу інформаційного простору: у соціальних мережах колишні учасниці ансамблю ділилися спогадами про жорстоке поводження та сексуальне розбещення тренером", - йдеться в повідомленні.

Було розпочато досудове розслідування, під час якого встановили 4 потерпілих жінок, злочини щодо яких скоєно у дитячому віці упродовж літа 1982 – весни 2014 років.

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Керівнику ансамблю повідомили про підозру одразу за 4 статтями, що діяли на момент скоєння злочинів:

вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку;

замах на вчинення дій, спрямованих на задоволення статевої пристрасті неприродним способом із використанням безпорадного стану потерпілої;

вчинення розпусних дій щодо малолітньої особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої;

задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої, з використанням безпорадного стану.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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