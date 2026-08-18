Керівника танцювального ансамблю на Полтавщині підозрюють у багаторічних сексуальних злочинах щодо вихованок
Тренера одного з танцювальних колективів на Полтавщині підозрюють у багаторічних сексуальних злочинах щодо вихованок.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Керівник ансамблю під вигаданими приводами запрошував дітей до свого кабінету та скоював щодо малолітніх та неповнолітніх вихованок розпусні дії й сексуальне насильство.
Ці факти прокурори виявили під час моніторингу інформаційного простору: у соціальних мережах колишні учасниці ансамблю ділилися спогадами про жорстоке поводження та сексуальне розбещення тренером", - йдеться в повідомленні.
Було розпочато досудове розслідування, під час якого встановили 4 потерпілих жінок, злочини щодо яких скоєно у дитячому віці упродовж літа 1982 – весни 2014 років.
Керівнику ансамблю повідомили про підозру одразу за 4 статтями, що діяли на момент скоєння злочинів:
- вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку;
- замах на вчинення дій, спрямованих на задоволення статевої пристрасті неприродним способом із використанням безпорадного стану потерпілої;
- вчинення розпусних дій щодо малолітньої особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої;
- задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої, з використанням безпорадного стану.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.
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