Прийомного батька підозрюють у систематичному ґвалтуванні неповнолітньої вихованки, - ОГП. ФОТО

На Львівщині 54-річного чоловіка підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною, яку разом із двома рідними сестрами було передано на виховання до його прийомної сім’ї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора України, протиправні дії тривали близько року.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

У квітні 2023 року трьох сестер віком 10, 11 та 17 років влаштували до прийомної сім’ї у Стрийському районі. Після того як найстарша сестра поїхала на навчання, двоє молодших дітей залишилися під опікою прийомних батьків.

За даними слідства, у серпні 2025 року чоловік, скориставшись матеріальною та побутовою залежністю на той час 14-річної вихованки, почав вчиняти щодо неї дії сексуального характеру.

Надалі упродовж року чоловік систематично, щонайменше тричі на тиждень, вчиняв щодо дівчини насильницькі дії сексуального характеру та ґвалтував її.

За версією слідства, чоловік застосовував психологічний тиск, залякування та фізичне насильство, а щоб придушити опір дівчини, погрожував вчинити сексуальне насильство щодо її молодшої сестри.

У липні 2026 року неповнолітня розповіла про пережите своїй знайомій, яка перебувала за кордоном. Та звернулася до правоохоронців. Після цього чоловіка затримали.

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій, сексуальному насильстві та зґвалтуванні особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинених особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої.

Підозрюваному обрано запобіжних захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Також дивіться: 150 "педагогів" на 50 дітей: на Київщині затримали директорів приватних шкіл за схему відстрочок, - генпрокурор Кравченко. ВIДЕО