150 "педагогів" на 50 дітей: на Київщині затримали директорів приватних шкіл за схему відстрочок, - генпрокурор Кравченко. ВIДЕО

На Київщині правоохоронці викрили масштабну корупційну схему незаконного оформлення відстрочок від мобілізації через приватні навчальні заклади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

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Подробиці

За даними слідства, у чотирьох приватних ліцеях області реально навчалося лише близько 50 дітей.

Водночас у цих закладах фіктивно працевлаштували понад 165 педагогів, з яких 150 - чоловіки призовного віку. "Освітяни" не проводили уроків, не мали педагогічного навантаження та навіть не з'являлися в будівлях шкіл.

За право отримати довідку з ліцею та подальшу відстрочку в ТЦК та СП чоловіки сплачували організаторам 10 000 доларів США.

Крім одноразового внеску, "учителі" зобов'язані були щомісяця сплачувати ще по 1 000 доларів США, що організатори пояснювали "покриттям податкових витрат".

Під час проведених обшуків вилучено речові докази: списки "працівників", документи, комп'ютерну техніку та великі суми готівки. Лише за однією з адрес слідчі виявили 52 850 доларів США та 10 000 євро.

П'ятьом організаторам схеми, серед яких директори приватних ліцеїв, повідомлено про підозру. Наразі їх затримано.

Крім того, підозру отримав 21 чоловік, який скористався послугами фіктивного працевлаштування. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які встигли отримати незаконні відстрочки за цією схемою.

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