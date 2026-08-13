150 "педагогов" на 50 детей: на Киевщине задержали директоров частных школ за схему отсрочок, - генпрокурор Кравченко. ВИДЕО
В Киевской области правоохранители раскрыли масштабную коррупционную схему незаконного оформления отсрочек от мобилизации через частные учебные заведения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
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По данным следствия, в четырех частных лицеях области реально обучалось около 50 детей.
В то же время в этих заведениях фиктивно трудоустроили более 165 педагогов, из которых 150 - мужчины призывного возраста. "Педагоги" не проводили уроков, не имели педагогической нагрузки и даже не появлялись в зданиях школ.
За право получить справку из лицея и последующую отсрочку в ТЦК и СП мужчины платили организаторам 10 000 долларов США.
Помимо единовременного взноса, "учителя" были обязаны ежемесячно выплачивать еще по 1 000 долларов США, что организаторы объясняли "покрытием налоговых расходов".
В ходе проведенных обысков изъяты вещественные доказательства: списки "сотрудников", документы, компьютерная техника и крупные суммы наличных. Только по одному из адресов следователи обнаружили 52 850 долларов США и 10 000 евро.
Пятерым организаторам схемы, среди которых - директора частных лицеев, сообщено о подозрении. В настоящее время они задержаны.
Кроме того, подозрение предъявлено 21 человеку, воспользовавшемуся услугами фиктивного трудоустройства. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают полный круг лиц, успевших получить незаконные отсрочки по этой схеме.
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