На Закарпатье многодетную мать обвиняют в сексуальной эксплуатации малолетней дочери. ФОТОрепортаж

Прокуроры Мукачевской окружной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении 32-летней женщины, которую обвиняют в сексуальной эксплуатации ее малолетней дочери, изготовлении и распространении детской порнографии.

По данным следствия, женщина зарегистрировала себя и свою 13-летнюю на тот момент дочь на сайте для видеотрансляций, сообщает Цензор.НЕТ.

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Во время платных онлайн-трансляций она раздевала ребенка и заставляла ее участвовать в непристойных действиях перед камерой. За такие эфиры пользователи платформы перечисляли деньги на банковские счета семьи.

После раскрытия противоправных действий представители социальных служб изъяли всех детей из семьи. Сейчас они находятся под опекой государства.

Женщине инкриминируют изготовление, распространение и сбыт детской порнографии, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, а также вербовку малолетней с целью эксплуатации, совершенную её матерью.

По ходатайству прокурора обвиняемая находится под стражей без права освобождения под залог.













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