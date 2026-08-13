Предательство военных в плену РФ: Офис генпрокурора подтвердил лишь один случай

Генеральная прокуратура призывает с осторожностью относиться к обвинениям в предательстве в адрес украинских военнопленных, вернувшихся из российского плена. На данный момент правоохранительным органам известен лишь один подтвержденный случай сотрудничества военнопленного с администрацией РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net рассказал начальник отдела ОГП Андрей Атаманчук.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что правоохранители периодически получают информацию о возможном сотрудничестве отдельных освобожденных военнопленных с государством-агрессором.

"Сигналы от военных или от кого-то еще, кто может указать на факт возможной измены или вероятного сотрудничества с государством-агрессором, обязательно проверяются. И не всегда они подтверждаются", - сказал Атаманчук.

Подтвержден лишь один факт

На сегодняшний день у следователей есть только один установленный факт, когда военнопленный после возвращения в Украину сотрудничал с администрацией российской колонии.

"Он жестоко обращался с нашими военнопленными, ему предъявили обвинение в совершении военного преступления (ст. 438). Действия другого военнопленного квалифицировали иначе, ему предъявили подозрение по ст. 431 Уголовного кодекса (преступные действия военнослужащего, находящегося в плену)", – добавил Атаманчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ не допускает Красный Крест к украинским пленным: Украина предлагает новую мониторинговую миссию, - Лубинец