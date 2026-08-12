РФ не допускает Красный Крест к украинским пленным: Украина предлагает новую мониторинговую миссию, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец не ожидает, что Россия в ближайшее время допустит представителей Международного комитета Красного Креста к украинским военнопленным и гражданским лицам, удерживаемым в РФ и на временно оккупированных территориях. Вместо этого Украина предложила создать новый независимый механизм контроля за условиями их содержания.

Об этом Лубинец заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Нет, не верю"

Отвечая на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время решения России о допуске МККК к украинцам, находящимся в российском плену, омбудсмен ответил однозначно.

"Нет, не верю. Я неоднократно поднимал этот вопрос, я вижу реалии Российской Федерации. У них есть своя аргументация, которая, на мой взгляд, вообще нелогична", - заявил Лубинец.

По его словам, недавно президент МККК совершила срочный визит в Россию, в частности для решения вопроса о доступе представителей организации к местам содержания украинцев. Однако результата эти переговоры не дали.

"Эти переговоры, этот очередной визит ни к чему не привели", - констатировал омбудсмен.

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Украина предлагает создать новую международную мониторинговую миссию

Лубинец подчеркнул, что Украина рассчитывает прежде всего на международное давление, которое заставит Россию выполнять свои обязательства.

По его словам, Киев передает информацию международным партнерам и призывает их продолжать санкционное давление на РФ, а также добиваться уголовного преследования российских представителей, причастных к недопуску международных миссий, пыткам украинцев, военным и другим преступлениям.

В то же время Украина ищет альтернативные механизмы контроля за соблюдением прав пленных, которые потенциально могла бы принять российская сторона.

Одним из таких предложений стало создание отдельной международной мониторинговой группы из омбудсменов разных государств.

"Украинская сторона предложила официально создать такую группу, в которую войдут два омбудсмена, предложенные Украиной, и два омбудсмена, предложенные российской стороной. И такая мониторинговая миссия должна приехать как на территорию РФ, так и на территорию Украины для посещения военнопленных", - сказал Лубинец.

Принципиальным условием Киева является независимость такой миссии в выборе мест для проверки. По словам омбудсмена, объекты для посещения должна определять сама мониторинговая группа, а не Украина или Россия.

В настоящее время это предложение находится в стадии проработки. Лубинец отметил, что ему пока неизвестна окончательная реакция российской стороны, однако, по имеющейся у него информации, РФ взяла эту идею на рассмотрение.

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Есть и другие предложения по защите украинцев в плену

Украинская сторона также разрабатывает другие варианты международного контроля, однако часть из них Лубинец пока не может обнародовать.

"Во время каждого общения с российской стороной именно украинская переговорная группа вносит все новые и новые предложения, чтобы к моменту физического возвращения граждан Украины на территорию Украины был разработан независимый механизм защиты их прав", - подчеркнул он.

Среди возможных форматов омбудсмен назвал привлечение государства-покровителя, представителей международных организаций, наблюдательных групп и создание отдельных международных миссий.

Лубинец также сообщил, что среди людей, которых Россия удерживает в качестве гражданских заложников или военнопленных, есть граждане других государств. По его словам, к нему поступают официальные обращения от иностранных дипломатов с просьбой содействовать возвращению граждан их стран.

"У нас есть список гражданских заложников – представителей иностранных государств, а также тех, кто находится в статусе военнопленных", – отметил омбудсмен.

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Что предшествовало

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Россия манипулирует списками украинских военнопленных, пытаясь создать впечатление, будто Украина отказывается возвращать своих граждан. Лубинец подчеркивал, что Киев готов забрать всех военнопленных, гражданских заложников и похищенных детей, которых РФ готова передать.

По его словам, после обнародования россиянами очередных списков украинская сторона сразу заявляет о готовности забрать указанных людей, однако РФ сама затягивает согласование, параллельно обвиняя Украину в отказе от своих граждан. Омбудсмен назвал такую практику инструментом психологического давления на семьи пленных.

Кроме того, по приведенным Лубинцем данным, зафиксировано 695 случаев пыток и 860 фактов ненадлежащих условий содержания украинских военнопленных.

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