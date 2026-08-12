РФ не допускає Червоний Хрест до українських полонених: Україна пропонує нову моніторингову місію, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець не очікує, що Росія найближчим часом допустить представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських військовополонених і цивільних, яких утримують у РФ та на тимчасово окупованих територіях. Натомість Україна запропонувала створити новий незалежний механізм контролю за умовами їх утримання.

Про це Лубінець заявив під час пресконференції, передає кореспондентка Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ні, не вірю"

Відповідаючи на запитання, чи очікує він найближчим часом рішення Росії про допуск МКЧХ до українців у російському полоні, омбудсмен відповів однозначно.

"Ні, не вірю. Я неодноразово порушував це питання, я бачу реалії Російської Федерації. У них є своя аргументація, яка, на мій погляд, взагалі нелогічна", – заявив Лубінець.

За його словами, нещодавно президентка МКЧХ здійснила терміновий візит до Росії, зокрема для вирішення питання доступу представників організації до місць утримання українців. Однак результату ці переговори не дали.

"Ці перемовини, цей черговий візит закінчився нічим", – констатував омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія дедалі більше ускладнює пошук українських полонених їхніми родинами, - росЗМІ

Україна пропонує створити нову міжнародну моніторингову місію

Лубінець наголосив, що Україна розраховує насамперед на міжнародний тиск, який змусить Росію виконувати свої зобов'язання.

За його словами, Київ передає інформацію міжнародним партнерам та закликає їх продовжувати санкційний тиск на РФ, а також домагатися кримінального переслідування російських представників, причетних до недопуску міжнародних місій, катувань українців, воєнних та інших злочинів.

Водночас Україна шукає альтернативні механізми контролю за дотриманням прав полонених, які потенційно могла б прийняти російська сторона.

Однією з таких пропозицій стало створення окремої міжнародної моніторингової групи з омбудсменів різних держав.

"Українська сторона запропонувала офіційно створити таку групу, в яку увійдуть два омбудсмени, запропоновані Україною, два омбудсмени, запропоновані російською стороною. І така моніторингова місія повинна приїхати як на територію РФ, так і на територію України для відвідування військовополонених", – пояснив Лубінець.

Принциповою умовою Києва є незалежність такої місії у виборі місць для перевірки. За словами омбудсмена, об'єкти для відвідування має визначати сама моніторингова група, а не Україна чи Росія.

Наразі ця пропозиція перебуває в роботі. Лубінець зазначив, що йому поки невідома остаточна реакція російської сторони, однак, за наявною у нього інформацією, РФ взяла цю ідею на опрацювання.

Читайте також: У російському полоні загинули 406 українців, до бранців застосовують сотні видів тортур, - Прокопенко

Є й інші пропозиції щодо захисту українців у полоні

Українська сторона також розробляє інші варіанти міжнародного контролю, однак частину з них Лубінець поки не може оприлюднити.

"Під час кожного спілкування з російською стороною саме українська переговорна група надає нові й нові пропозиції, щоб до моменту повернення громадян України фізично на територію України був розроблений незалежний механізм захисту їхніх прав", – наголосив він.

Серед можливих форматів омбудсмен назвав залучення держави-покровительки, представників міжнародних організацій, спостережних груп та створення окремих міжнародних місій.

Лубінець також повідомив, що серед людей, яких Росія утримує як цивільних заручників або військовополонених, є громадяни інших держав. За його словами, до нього надходять офіційні звернення від іноземних дипломатів із проханням сприяти поверненню громадян їхніх країн.

"У нас є список цивільних заручників – представників іноземних країн, і тих, хто перебуває у статусі військовополонених", – зазначив омбудсмен.

Читайте також: Є просування щодо доступу Червоного Хреста до полонених, - Лубінець

Що передувало

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Росія маніпулює списками українських військовополонених, намагаючись створити враження, нібито Україна відмовляється повертати власних громадян. Лубінець наголошував, що Київ готовий забрати всіх військовополонених, цивільних заручників та викрадених дітей, яких РФ готова передати.

За його словами, після оприлюднення росіянами чергових списків українська сторона одразу заявляє про готовність забрати зазначених людей, однак РФ сама затягує погодження, паралельно звинувачуючи Україну у відмові від своїх громадян. Омбудсмен назвав таку практику інструментом психологічного тиску на родини полонених.

Також, за наведеними Лубінцем даними, зафіксовано 695 форм катувань та 860 фактів неналежних умов утримання українських військовополонених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні відомо про 300 місць, де РФ утримує українських військовополонених та цивільних, - Коордштаб