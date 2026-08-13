Зрада військових у полоні РФ: Офіс Генпрокурора підтвердив лише один випадок

Офіс генерального прокурора закликає обережно ставитися до звинувачень у зраді українських військовополонених, які повернулися з російського полону. Наразі правоохоронцям відомий лише один підтверджений випадок співпраці військовополоненого з адміністрацією РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net розповів начальник відділу ОГП Андрій Атаманчук.

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Він зазначив, що правоохоронці періодично отримують інформацію про можливу співпрацю окремих звільнених військовополонених із державою-агресором.

"Сигнали від військових або ще від когось, хто може вказати на факт можливої зради чи ймовірної співпраці з державою-агресором, обов'язково перевіряються. І не завжди вони підтверджуються", – сказав Атаманчук.

Підтверджено лише один факт

На сьогодні слідчі мають лише один встановлений факт, коли військовополонений після повернення в Україну співпрацював з адміністрацією російської колонії.

"Він жорстоко поводився з нашими військовополоненими, йому висунули звинувачення у скоєнні воєнного злочину (ст. 438). Дії іншого військовополоненого кваліфікували інакше, йому висунули підозру за ст. 431 Кримінального кодексу (злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні)", – додав Атаманчук.

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