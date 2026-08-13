На Закарпатті багатодітну матір обвинувачують у сексуальній експлуатації малолітньої доньки. ФОТОрепортаж

Прокурори Мукачівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річної жінки, яку обвинувачують у сексуальній експлуатації власної малолітньої доньки, виготовленні та поширенні дитячої порнографії.

За даними слідства, жінка зареєструвала себе та 13-річну на той час доньку на сайті для відеострімів, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під час платних онлайн-трансляцій вона роздягала дитину та змушувала її брати участь у непристойних діях перед камерою. За такі ефіри користувачі платформи перераховували гроші на банківські рахунки родини.

Після викриття протиправних дій представники соціальних служб вилучили всіх дітей з родини. Наразі вони перебувають під опікою держави.

Жінці інкримінують виготовлення, розповсюдження та збут дитячої порнографії, насильницькі дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, а також вербування малолітньої з метою експлуатації, вчинене її матір’ю.

За клопотанням прокурора обвинувачена перебуває під вартою без права внесення застави.













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