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Новини Фото Сексуальна експлуатація
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На Закарпатті багатодітну матір обвинувачують у сексуальній експлуатації малолітньої доньки. ФОТОрепортаж

Прокурори Мукачівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річної жінки, яку обвинувачують у сексуальній експлуатації власної малолітньої доньки, виготовленні та поширенні дитячої порнографії.

За даними слідства, жінка зареєструвала себе та 13-річну на той час доньку на сайті для відеострімів, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під час платних онлайн-трансляцій вона роздягала дитину та змушувала її брати участь у непристойних діях перед камерою. За такі ефіри користувачі платформи перераховували гроші на банківські рахунки родини.

Після викриття протиправних дій представники соціальних служб вилучили всіх дітей з родини. Наразі вони перебувають під опікою держави.

Жінці інкримінують виготовлення, розповсюдження та збут дитячої порнографії, насильницькі дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, а також вербування малолітньої з метою експлуатації, вчинене її матір’ю.

За клопотанням прокурора обвинувачена перебуває під вартою без права внесення застави.

ОГП
ОГП
ОГП
ОГП
ОГП
ОГП

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Автор: 

діти (5705) Офіс Генпрокурора (3672) Закарпатська область (2077)
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Топ коментарі
+2
Дайте вгадаю їх національність...
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13.08.2026 11:44 Відповісти
+1
Окоп це вже покарання? А нічого що через окоп проходять справжні герої, а не чорти при погонах, які жодного разу не були в ньому під обстрілами.
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13.08.2026 12:00 Відповісти

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