Приемного отца подозревают в систематическом изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы, - ОГП. ФОТО

Во Львовской области 54-летнего мужчину подозревают в систематическом сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой, которую вместе с двумя родными сестрами передали на воспитание в его приемную семью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины, противоправные действия продолжались около года.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В апреле 2023 года трех сестер в возрасте 10, 11 и 17 лет поместили в приемную семью в Стрыйском районе. После того как старшая сестра уехала на учебу, двое младших детей остались под опекой приемных родителей.

По данным следствия, в августе 2025 года мужчина, воспользовавшись материальной и бытовой зависимостью 14-летней на тот момент воспитанницы, начал совершать в отношении нее действия сексуального характера.

В дальнейшем в течение года мужчина систематически, по меньшей мере три раза в неделю, совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера и насиловал ее.

По версии следствия, мужчина применял психологическое давление, запугивание и физическое насилие, а чтобы подавить сопротивление девушки, угрожал совершить сексуальное насилие в отношении ее младшей сестры.

В июле 2026 года несовершеннолетняя рассказала о пережитом своей знакомой, которая находилась за границей. Та обратилась в правоохранительные органы. После этого мужчину задержали.

Под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры ему было предъявлено подозрение в совершении развратных действий, сексуального насилия и изнасилования лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенных лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Смотрите также: 150 "педагогов" на 50 детей: в Киевской области задержали директоров частных школ за схему отсрочек, - генпрокурор Кравченко. ВИДЕО