Руководителя танцевального ансамбля на Полтавщине подозревают в многолетних сексуальных преступлениях в отношении воспитанниц
Тренера одного из танцевальных коллективов в Полтавской области подозревают в многолетних сексуальных преступлениях в отношении воспитанниц.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
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"Руководитель ансамбля под вымышленными предлогами приглашал детей в свой кабинет и совершал в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанниц развратные действия и сексуальное насилие.
Эти факты прокуроры выявили в ходе мониторинга информационного пространства: в социальных сетях бывшие участницы ансамбля делились воспоминаниями о жестоком обращении и сексуальном развращении со стороны тренера", - говорится в сообщении.
Было начато досудебное расследование, в ходе которого были установлены 4 потерпевшие женщины, преступления в отношении которых были совершены в детском возрасте в период с лета 1982 года по весну 2014 года.
Руководителю ансамбля сообщили о подозрении сразу по 4 статьям, действовавшим на момент совершения преступлений:
- совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста;
- покушение на совершение действий, направленных на удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния потерпевшей;
- совершение развратных действий в отношении малолетнего лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшей;
- удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетней с использованием её беспомощного состояния.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.
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