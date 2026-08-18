Руководителя танцевального ансамбля на Полтавщине подозревают в многолетних сексуальных преступлениях в отношении воспитанниц

Тренера одного из танцевальных коллективов в Полтавской области подозревают в многолетних сексуальных преступлениях в отношении воспитанниц.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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"Руководитель ансамбля под вымышленными предлогами приглашал детей в свой кабинет и совершал в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанниц развратные действия и сексуальное насилие.



Эти факты прокуроры выявили в ходе мониторинга информационного пространства: в социальных сетях бывшие участницы ансамбля делились воспоминаниями о жестоком обращении и сексуальном развращении со стороны тренера", - говорится в сообщении.

Было начато досудебное расследование, в ходе которого были установлены 4 потерпевшие женщины, преступления в отношении которых были совершены в детском возрасте в период с лета 1982 года по весну 2014 года.

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Руководителю ансамбля сообщили о подозрении сразу по 4 статьям, действовавшим на момент совершения преступлений:

совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста;

покушение на совершение действий, направленных на удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния потерпевшей;

совершение развратных действий в отношении малолетнего лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшей;

удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетней с использованием её беспомощного состояния.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.

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