Удар Росії по Хмельниччині: у лікарні помер 30-річний чоловік
У лікарні помер 30-річний чоловік, який дістав поранення під час російської атаки на Хмельницьку область 5 вересня. Внаслідок цього кількість загиблих зросла.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у телеграм-каналі.
Поранений помер у лікарні
За словами Олександра Симчишина, чоловік отримав поранення внаслідок російської атаки 5 вересня.
Міський голова повідомив про його смерть у лікарні. Чоловікові було 30 років.
Російські дрони атакували житловий будинок
Російська атака на Хмельницьку область сталася 5 вересня.
Тоді російські дрони вдарили по триповерховому житловому будинку. Унаслідок атаки поранення дістали семеро людей.
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