Удар Росії по Хмельниччині: у лікарні помер 30-річний чоловік

У лікарні помер 30-річний чоловік, який дістав поранення під час російської атаки на Хмельницьку область 5 вересня. Внаслідок цього кількість загиблих зросла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у телеграм-каналі.

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Поранений помер у лікарні

За словами Олександра Симчишина, чоловік отримав поранення внаслідок російської атаки 5 вересня.

Міський голова повідомив про його смерть у лікарні. Чоловікові було 30 років.

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Російські дрони атакували житловий будинок

Російська атака на Хмельницьку область сталася 5 вересня.

Тоді російські дрони вдарили по триповерховому житловому будинку. Унаслідок атаки поранення дістали семеро людей.