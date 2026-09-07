Виробник м’ясної продукції на Хмельниччині не сплатив майже 15 млн грн податків: після викриття повернув гроші

На Хмельниччині викрили підприємство з виробництва та продажу м’ясної продукції, яке, за даними слідства, ухилилося від сплати 14,9 млн грн податків. Після втручання правоохоронців компанія перерахувала всю суму до державного бюджету.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки та Хмельницькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, схема діяла протягом 2025–2026 років. Частину готової м’ясної продукції підприємство продавало поза бухгалтерським обліком.

Крім того, у документах вартість товарів вказували значно нижчою за ринкову. Це дозволяло зменшувати податкові зобов'язання. За підрахунками правоохоронців, у результаті бюджет недоотримав 14,9 млн грн.

Власниці підприємства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України – умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало завдані державі збитки та перерахувало 14,9 млн грн несплачених податків до бюджету.

Після повернення коштів прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення власниці підприємства від кримінальної відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податкова виявила порушення на мільярди гривень у сфері продажу вживаних авто