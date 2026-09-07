Производитель мясной продукции на Хмельнитчине не уплатил почти 15 млн грн налогов: после раскрытия фактов вернул деньги

В Хмельницкой области разоблачили предприятие по производству и продаже мясной продукции, которое, по данным следствия, уклонилось от уплаты 14,9 млн грн налогов. После вмешательства правоохранительных органов компания перечислила всю сумму в государственный бюджет.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности и Хмельницкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, схема действовала в течение 2025–2026 годов. Часть готовой мясной продукции предприятие продавало вне бухгалтерского учета.

Кроме того, в документах стоимость товаров указывалась значительно ниже рыночной. Это позволяло уменьшать налоговые обязательства. По подсчетам правоохранителей, в результате бюджет недополучил 14,9 млн грн.

Владелицам предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины - умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования предприятие полностью возместило причиненный государству ущерб и перечислило 14,9 млн грн неуплаченных налогов в бюджет.

После возврата средств прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении владелицы предприятия от уголовной ответственности.

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