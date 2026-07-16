Податкова виявила порушення на мільярди гривень у сфері продажу вживаних авто

У 2026 році Державна податкова служба вже провела майже 100 документальних перевірок суб'єктів господарювання, які займаються імпортом і продажем уживаних автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Що показали перевірки?

За результатами перевірок донараховано 1,2 млрд грн податкових зобов'язань, а також майже на 1 млрд грн зменшено від'ємне значення ПДВ.

Крім того, за підсумками 230 фактичних перевірок очікувана сума штрафних санкцій становить 55 млн грн.

Податківці також виявили 17 випадків здійснення господарської діяльності без державної реєстрації. За всіма фактами складено протоколи про адміністративні правопорушення.

Під час аналізу секторів із високими ризиками тінізації ДПС встановила значну кількість юридичних осіб, які у 2025-2026 роках імпортували вживані автомобілі та застосовували схеми мінімізації або ухилення від сплати податків.

Які порушення зустрічалися найчастіше?

Серед найпоширеніших порушень:

Компанії імпортували вживані автомобілі, однак не відображали їхній подальший продаж у податковій звітності. Через це не сплачували податки, водночас накопичуючи податковий кредит за рахунок ПДВ, сплаченого під час імпорту.

Накопичений податковий кредит використовували для його штучного формування іншим підприємствам реального сектору економіки.

Автомобілі ввозили від імені фізичних осіб, після чого перепродавали їх в Україні за заниженими цінами без сплати податків і без державної реєстрації підприємницької діяльності.

"Використання схем штучного формування податкового кредиту за рахунок ПДВ, сплаченого при імпорті вживаних авто – під особливим контролем ДПС. Подальший продаж автотранспортних засобів без державної реєстрації та належної сплати податків є підставою для притягнення до фінансової й адміністративної відповідальності", ‒ наголосили у Держподатковій.

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Нагадаємо, на початку липня Бюро економічної безпеки у Києві викрило схему незаконного продажу автомобілів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для військових частин ЗСУ.

Як повідомлялося, наразі середня ціна вживаного автомобіля в Україні становить близько $6,5 тис. Водночас майже 80% ринку припадає на автомобілі вартістю до $10 тис.

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