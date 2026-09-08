Удар России по Хмельнитчине: в больнице умер 30-летний мужчина

В больнице уммер 30-летний мужчина, получивший ранения во время российского нападения на Хмельницкую область 5 сентября. В результате этого число погибших увеличилось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в Telegram-канале.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Раненый умер в больнице

По словам Александра Симчишина, мужчина получил ранение в результате российской атаки 5 сентября.

Мэр сообщил о его смерти в больнице. Мужчине было 30 лет.

Читайте также: Производитель мясной продукции в Хмельницкой области не уплатил почти 15 млн грн налогов: после разоблачения вернул деньги

Российские дроны атаковали жилой дом

Российская атака на Хмельницкую область произошла 5 сентября.

Тогда российские дроны нанесли удар по трехэтажному жилому дому. В результате атаки ранения получили семь человек.