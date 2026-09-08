Удар России по Хмельнитчине: в больнице умер 30-летний мужчина
В больнице уммер 30-летний мужчина, получивший ранения во время российского нападения на Хмельницкую область 5 сентября. В результате этого число погибших увеличилось.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в Telegram-канале.
Раненый умер в больнице
По словам Александра Симчишина, мужчина получил ранение в результате российской атаки 5 сентября.
Мэр сообщил о его смерти в больнице. Мужчине было 30 лет.
Российские дроны атаковали жилой дом
Российская атака на Хмельницкую область произошла 5 сентября.
Тогда российские дроны нанесли удар по трехэтажному жилому дому. В результате атаки ранения получили семь человек.
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