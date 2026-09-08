Росіяни атакували Київщину дронами: є загиблі та постраждалі

Внаслідок російської атаки на Київщину загинули двоє людей, ще троє постраждали. У Бучанському районі через удар БпЛА виникла пожежа на території складських приміщень, яку вже ліквідували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"На жаль, маємо двох загиблих та трьох постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину", - повідомив він.

У Бучанському районі через атаку БпЛА на території складських приміщень виникла пожежа. Її вже ліквідовано. Також пошкоджено автомобіль.

Поранені госпіталізовані до місцевих лікарень. Вся необхідна медична допомога надається.

Також читайте: Нові вимоги для АЗС та мобільні укриття на станціях Укрзалізниці: на Київщині посилюють безпеку

"На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - додав Ткаченко.