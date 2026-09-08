Росіяни атакували Київщину дронами: є загиблі та постраждалі
Внаслідок російської атаки на Київщину загинули двоє людей, ще троє постраждали. У Бучанському районі через удар БпЛА виникла пожежа на території складських приміщень, яку вже ліквідували.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.
"На жаль, маємо двох загиблих та трьох постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину", - повідомив він.
- У Бучанському районі через атаку БпЛА на території складських приміщень виникла пожежа. Її вже ліквідовано. Також пошкоджено автомобіль.
- Поранені госпіталізовані до місцевих лікарень. Вся необхідна медична допомога надається.
"На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - додав Ткаченко.
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