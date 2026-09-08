Нові вимоги для АЗС та мобільні укриття на станціях Укрзалізниці: на Київщині посилюють безпеку

У Київській області посилюють заходи безпеки на об’єктах критичної інфраструктури. Для АЗС запровадять системні вимоги щодо дій під час тривог, доступу до укриттів та організації руху, а на станціях Укрзалізниці планують встановити мобільні укриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.

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Додаткова безпека для АЗС

Окрему увагу ми приділяємо безпеці людей поруч з елементами критичної інфраструктури. Йдеться про додаткову безпеку об’єктів паливної мережі — наші АЗС. Ми впроваджуємо системні вимоги до кожної заправки.

Це потрібно для захисту людей та безперебійного функціонування спецтранспорту.

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АЗС отримають чіткі інструкції дій під час тривог,

буде проведена ревізія систем оповіщення та доступу до укриттів для персоналу й водіїв.

Також ми наводимо лад із паркуванням на територіях АЗС.

"Впорядкування руху виключить хаотичне скупчення машин біля паливних резервуарів і гарантує, що рятувальна, медична чи військова техніка зможе безперешкодно проїхати та заправитися в критичний момент", - зазначив Ткаченко.

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Мобільні укриття на станціях Укрзалізниці

Зараз є рішення і погодження організувати встановлення мобільних укриттів на станціях Укрзалізниці в межах регіону.

"Підкреслю, що актуальність мобільних укриттів не зникла, а навпаки – щоразу набуває нових форм. Ми вже бачимо, що атаки постійні, ми повинні скорочувати відстань між людьми та точками безпеки. Тим паче, що зараз на пасажирські локації Укрзалізниці здійснюються атаки", - зауважив Ткаченко.

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Очільник ОВА наголосив: "Ми приймаємо і будемо розвивати цю практику в межах регіону. Від погодження з Укрзалізницею через рішення штабу Ради оборони – і до практичної реалізації з залученням громад. А долучення великих національних компаній зробить реалізацію таких практик швидшою та більш організованою".

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