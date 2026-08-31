У школах України дозволили облаштовувати захищені простори замість повноцінних укриттів: Кабмін запустив експеримент

Кабінет Міністрів дозволив облаштовувати у закладах освіти спеціальні захищені простори для перебування дітей та працівників під час загрози обстрілів. Йдеться про приміщення, які не належать до фонду захисних споруд цивільного захисту, але мають зменшувати вплив ударної хвилі та уламків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний експериментальний проєкт затверджено постановою Кабміну №1072 від 31 серпня. Експеримент діятиме протягом воєнного стану, але не довше двох років.

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Що таке "захищений простір"

Уряд визначає його як приміщення або частину будівлі закладу освіти, створену для захисту учасників освітнього процесу від побічної дії звичайних засобів ураження.

При цьому захищений простір не є об'єктом фонду захисних споруд цивільного захисту.

Перевагу під час його облаштування рекомендують надавати підвальним і цокольним приміщенням, конструкції яких краще витримують вплив ударної хвилі та захищають від уламків.

Створювати такі простори вище першого поверху заборонено.

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Не далі ніж за 100 метрів від школи

Захищений простір має розташовуватися безпосередньо у головній будівлі закладу освіти або поблизу неї – рекомендована відстань становить до 100 метрів.

Приміщення повинне мати електроживлення та штучне освітлення, придатну для розміщення місць для сидіння і лежання підлогу та перебувати у належному санітарному й протипожежному стані.

Також передбачені вимоги щодо евакуаційних виходів і доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Місткість розраховуватимуть залежно від облаштування місць: від 1,2 кв. м на людину при одноярусному розміщенні до 0,8 кв. м – при триярусному.

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Стіни зможуть посилювати бетонними блоками та габіонами

Для додаткового захисту приміщень уряд передбачив можливість встановлювати габіони, наповнені ґрунтом або піском, зміцнювати зовнішні стіни бетонними чи залізобетонними блоками, а також додатково посилювати перекриття монолітними залізобетонними плитами.

Водночас такі простори не можна облаштовувати поруч із резервуарами з вибухонебезпечними, легкозаймистими чи небезпечними хімічними речовинами. Через них також не повинні проходити магістральні водопровідні, каналізаційні та інші інженерні комунікації.

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