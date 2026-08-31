В школах Украины разрешили обустраивать защищенные помещения вместо полноценных укрытий: Кабмин запустил эксперимент

Кабинет Министров разрешил оборудовать в учебных заведениях специальные защищенные помещения для пребывания детей и сотрудников в случае угрозы обстрелов. Речь идет о помещениях, которые не входят в фонд защитных сооружений гражданской обороны, но должны снижать воздействие ударной волны и осколков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий экспериментальный проект утвержден постановлением Кабмина № 1072 от 31 августа. Эксперимент будет действовать в течение военного положения, но не дольше двух лет.

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Что такое "защищенное пространство"

Правительство определяет его как помещение или часть здания учебного заведения, созданную для защиты участников образовательного процесса от побочного воздействия обычных средств поражения.

При этом защищенное пространство не является объектом фонда защитных сооружений гражданской обороны.

При его обустройстве рекомендуется отдавать предпочтение подвальным и цокольным помещениям, конструкции которых лучше выдерживают воздействие ударной волны и защищают от осколков.

Создавать такие пространства выше первого этажа запрещено.

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Не далее чем в 100 метрах от школы

Защищенное пространство должно располагаться непосредственно в главном здании учебного заведения или вблизи него — рекомендуемое расстояние составляет до 100 метров.

Помещение должно иметь электропитание и искусственное освещение, пол, пригодный для размещения мест для сидения и лежания, и находиться в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.

Также предусмотрены требования к эвакуационным выходам и доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

Вместимость будет рассчитываться в зависимости от обустройства мест: от 1,2 кв. м на человека при одноярусном размещении до 0,8 кв. м - при трехярусном.

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Стены можно будет укреплять бетонными блоками и габионами

Для дополнительной защиты помещений правительство предусмотрело возможность устанавливать габионы, наполненные грунтом или песком, укреплять наружные стены бетонными или железобетонными блоками, а также дополнительно усиливать перекрытия монолитными железобетонными плитами.

В то же время такие сооружения нельзя обустраивать рядом с резервуарами с взрывоопасными, легковоспламеняющимися или опасными химическими веществами. Через них также не должны проходить магистральные водопроводные, канализационные и другие инженерные коммуникации.

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