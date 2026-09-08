Новые требования к АЗС и мобильные укрытия на станциях "Укрзализныци": в Киевской области усиливают безопасность
В Киевской области усиливают меры безопасности на объектах критической инфраструктуры. Для АЗС введут системные требования, касающиеся действий во время тревог, доступа к укрытиям и организации движения, а на станциях "Укрзализныци" планируют установить мобильные укрытия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.
Дополнительная безопасность для АЗС
Особое внимание мы уделяем безопасности людей, находящихся рядом с объектами критической инфраструктуры. Речь идет о дополнительной безопасности объектов топливной сети - наших АЗС. Мы внедряем системные требования к каждой заправке.
Это необходимо для защиты людей и бесперебойного функционирования спецтранспорта.
- АЗС получат четкие инструкции по действиям во время тревог,
- будет проведена проверка систем оповещения и доступа к укрытиям для персонала и водителей.
- Также мы наводим порядок с парковкой на территориях АЗС.
"Упорядочение движения исключит хаотичное скопление машин у топливных резервуаров и гарантирует, что спасательная, медицинская или военная техника сможет беспрепятственно проехать и заправиться в критический момент", — отметил Ткаченко.
Мобильные укрытия на станциях "Укрзалізниці"
Сейчас есть решение и согласование об организации установки мобильных укрытий на станциях "Укрзалізниці" в пределах региона.
"Подчеркну, что актуальность мобильных укрытий не исчезла, а наоборот - каждый раз приобретает новые формы. Мы уже видим, что атаки постоянны, мы должны сокращать расстояние между людьми и точками безопасности. Тем более что сейчас на пассажирские объекты "Укрзалізниці" совершаются атаки", - отметил Ткаченко.
Глава ОГА подчеркнул: "Мы принимаем и будем развивать эту практику в пределах региона. От согласования с "Укрзалізниця" через решение штаба Совета обороны – до практической реализации с привлечением общин. А вовлечение крупных национальных компаний сделает реализацию таких практик более быстрой и организованной".
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