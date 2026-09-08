Россияне атаковали Киевщину дронами: есть погибшие и пострадавшие

В результате российского удара по Киевской области погибли два человека, ещё трое получили ранения. В Бучанском районе в результате удара БПЛА возник пожар на территории складских помещений, который уже потушили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.

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"К сожалению, в результате вражеской атаки на Киевскую область у нас два погибших и три пострадавших", - сообщил он.

В Бучанском районе из-за атаки БПЛА на территории складских помещений возник пожар. Его уже ликвидировали. Также поврежден автомобиль.

Раненые госпитализированы в местные больницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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"На месте работают спасатели и все соответствующие службы. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавил Ткаченко.