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Троє постраждалих внаслідок атак РФ на Київшину протягом минулої доби
Внаслідок російських атак Київщини протягом минулої доби постраждали троє людей.
Про це повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах. Загалом, в області, пошкоджено 32 об’єкти: 26 приватних будинків, 4 транспортні засоби та 2 виробничо-складські приміщення", - йдеться в повідомленні.
Наразі фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атаки.
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