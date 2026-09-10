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Новини Обстріл Київщини
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Троє постраждалих внаслідок атак РФ на Київшину протягом минулої доби

Атака шахедів на Київщину 9 вересня: що відомо про наслідки?

Внаслідок російських атак Київщини протягом минулої доби постраждали троє людей.

Про це повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах. Загалом, в області, пошкоджено 32 об’єкти: 26 приватних будинків, 4 транспортні засоби та 2 виробничо-складські приміщення", - йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атаки.

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Київська область (4750) обстріл (36636)
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