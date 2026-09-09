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Трагедія у Борисполі: з балкону 6 поверху випала новонароджена дівчинка
Поліція Київщини встановлює обставини загибелі новонародженої дитини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Київської області.
Падіння з 6 поверху: деталі від поліції
Вчора, до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Бориспіль з шостого поверху багатоповерхівки випала новонароджена дівчинка.
За попередніми даними, дитина перебувала на балконі з матірʼю.
"Дівчинка була доставлена до лікарні. Попри зусилля медиків, дитину не вдалося врятувати", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії
За даним фактом слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.
Більше інформації щодо трагедії на цю мить не відомо.
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