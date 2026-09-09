Трагедія у Борисполі: з балкону 6 поверху випала новонароджена дівчинка

Поліція Київщини встановлює обставини загибелі новонародженої дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Київської області.

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Падіння з 6 поверху: деталі від поліції

Вчора, до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Бориспіль з шостого поверху багатоповерхівки випала новонароджена дівчинка.

За попередніми даними, дитина перебувала на балконі з матірʼю.

"Дівчинка була доставлена до лікарні. Попри зусилля медиків, дитину не вдалося врятувати", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії

За даним фактом слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.

Більше інформації щодо трагедії на цю мить не відомо.

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