Трагедия в Борисполе: с балкона 6-го этажа выпала новорожденная девочка

Полиция Киевской области выясняет обстоятельства гибели новорожденного ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киевской области.

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Падение с 6-го этажа: подробности от полиции

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в городе Борисполь с шестого этажа многоэтажного дома выпала новорожденная девочка.

По предварительным данным, ребенок находился на балконе с матерью.

"Девочка была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось", — говорится в сообщении.

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Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии

По данному факту следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Более подробной информации о трагедии на данный момент нет.

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