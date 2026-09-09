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Трагедия в Борисполе: с балкона 6-го этажа выпала новорожденная девочка
Полиция Киевской области выясняет обстоятельства гибели новорожденного ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киевской области.
Падение с 6-го этажа: подробности от полиции
Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в городе Борисполь с шестого этажа многоэтажного дома выпала новорожденная девочка.
По предварительным данным, ребенок находился на балконе с матерью.
"Девочка была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось", — говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии
По данному факту следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
Более подробной информации о трагедии на данный момент нет.
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