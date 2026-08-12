На Черкасщине умерла 11-летняя девочка, которую перед смертью избили подростки: полиция проверяет версию самоубийства
В Городище Черкасской области умерла 11-летняя девочка, которую 30 июля родители обнаружили дома без сознания. По предварительным данным, она приняла лекарственные препараты. Примерно за три недели до трагедии девочка оказалась вовлечена в конфликт с другими несовершеннолетними, в ходе которого ее избили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Черкасской области.
Девочку после обнаружения без сознания госпитализировали, однако спасти ее не удалось - она умерла в больнице.
По данным правоохранителей, семья ранее не попадала в поле зрения полиции и не состояла на профилактическом учете.
По факту смерти ребенка следователи возбудили уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство". Назначены экспертизы, правоохранители устанавливают обстоятельства, которые могли предшествовать смерти девочки.
Перед смертью девочку избивали во время конфликта с подростками
9 августа в соцсетях распространилось видео конфликта между несовершеннолетними в недостроенном здании. На записи видно, как одна девочка наносит удары другой.
Полиция установила, что одной из участниц конфликта была 11-летняя девочка, которая впоследствии умерла.
По предварительной информации правоохранителей, конфликт произошел примерно за 20–21 день до смерти ребенка. На тот момент заявлений или сообщений о происшествии в полицию не поступало.
По факту избиения правоохранители возбудили отдельное уголовное дело по ст. 126 УК Украины – побои и издевательства.
Полиция проверяет возможную связь между избиением и смертью ребенка
В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников и свидетелей конфликта.
В рамках расследования полиция также выясняет, могли ли события, зафиксированные на видео, быть связаны с последующей смертью 11-летней девочки.
Расследование продолжается.
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