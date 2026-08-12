На Черкащині померла 11-річна дівчинка, яку перед смертю побили підлітки: поліція перевіряє версію самогубства

У Городищі на Черкащині померла 11-річна дівчинка, яку 30 липня батьки знайшли вдома без свідомості. За попередніми даними, дитина вжила медикаментозні препарати. Приблизно за три тижні до трагедії дівчинка стала учасницею конфлікту з іншими неповнолітніми, під час якого її били.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Черкаської області.

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Дівчинку після виявлення без свідомості госпіталізували, однак врятувати її не вдалося – вона померла у лікарні.

За даними правоохоронців, родина раніше у поле зору поліції не потрапляла та на профілактичному обліку не перебувала.

За фактом смерті дитини слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України з позначкою "самогубство". Призначено експертизи, правоохоронці встановлюють обставини, які могли передувати смерті дівчинки.

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Перед смертю дівчинку били під час конфлікту з підлітками

9 серпня у соцмережах поширилося відео конфлікту між неповнолітніми у недобудованій будівлі. На записі видно, як одна дівчина завдає ударів іншій.

Поліція встановила, що однією з учасниць конфлікту була 11-річна дівчинка, яка згодом померла.

За попередньою інформацією правоохоронців, конфлікт стався приблизно за 20–21 день до смерті дитини. На той момент заяв чи повідомлень про подію до поліції не надходило.

За фактом побиття правоохоронці відкрили окреме кримінальне провадження за ст. 126 КК України – побої і мордування.

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Поліція перевіряє можливий зв’язок між побиттям і смертю дитини

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників та свідків конфлікту.

У межах розслідування поліція також з’ясовує, чи могли події, зафіксовані на відео, бути пов’язаними з подальшою смертю 11-річної дівчинки.

Розслідування триває.

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