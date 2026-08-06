12-річна дівчинка загинула після падіння з багатоповерхівки в Одесі: попередня версія - самогубство

У Приморському районі Одеси загинула 12-річна дівчинка. Правоохоронці розпочали досудове розслідування та встановлюють усі обставини трагедії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За попередніми даними, тіло дитини виявили вдень біля однієї з багатоповерхівок. Поліцейські встановили, що дівчинка, яка разом із бабусею приїхала до Одеси на відпочинок з іншої області, впала з балкона загального користування, розташованого на сьомому поверсі житлового будинку. Від отриманих травм вона загинула на місці. За попередньою інформацією, вона вистрибнула з балкону сама.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з відповідною процесуальною позначкою та проводять розслідування.

У поліції також зазначили, що родина загиблої раніше не перебувала в полі зору правоохоронних органів.

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