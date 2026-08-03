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Новини Смерть дітей
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Мати на смерть збила однорічного сина на Одещині, - поліція

На Одещині жінка смертельно травмувала автомобілем однорічного сина

В одному із сіл Біляївської громади на Одещині сталася трагедія – 38-річна жінка, виїжджаючи автомобілем із території домоволодіння, смертельно травмувала свого однорічного сина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Головне управління Нацполіції в Одеській області.

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За попередніми даними, жінка керувала автомобілем Mercedes Vito. Під час виїзду з двору вона не помітила сина, який вибіг із подвір'я, та здійснила на нього наїзд.

Від отриманих травм хлопчик загинув на місці.

Наразі правоохоронці документують обставини трагедії.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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діти (5687) ДТП (4645) Одеська область (4077) смерть (6981)
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Топ коментарі
+17
И сажать ее в тюрьму чтобы что? Кому от этого лучше станет? Она сама бы в ту тюрьму добровольно села - лишь бы ребенок жив был. Как раз тот случай когда от наступления справедливого возмездия никому не будет лучше.
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03.08.2026 16:01 Відповісти
+9
Бідна дитинка....
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03.08.2026 15:48 Відповісти
+6
Какой ужас!
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03.08.2026 15:44 Відповісти

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