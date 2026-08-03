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Мати на смерть збила однорічного сина на Одещині, - поліція
В одному із сіл Біляївської громади на Одещині сталася трагедія – 38-річна жінка, виїжджаючи автомобілем із території домоволодіння, смертельно травмувала свого однорічного сина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Головне управління Нацполіції в Одеській області.
За попередніми даними, жінка керувала автомобілем Mercedes Vito. Під час виїзду з двору вона не помітила сина, який вибіг із подвір'я, та здійснила на нього наїзд.
Від отриманих травм хлопчик загинув на місці.
Наразі правоохоронці документують обставини трагедії.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Топ коментарі
+17 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар03.08.2026 16:01 Відповісти Посилання
+9 ПРОСТО Я #478954
показати весь коментар03.08.2026 15:48 Відповісти Посилання
+6 Евгений Парамонов #571781
показати весь коментар03.08.2026 15:44 Відповісти Посилання
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