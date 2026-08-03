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Мать насмерть сбила годовалого сына в Одесской области, - полиция
В одном из сел Беляевской громады в Одесской области произошла трагедия - 38-летняя женщина, выезжая на автомобиле с территории домовладения, смертельно травмировала своего годовалого сына.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.
По предварительным данным, женщина управляла автомобилем Mercedes Vito. Во время выезда со двора она не заметила сына, который выбежал из двора, и наехала на него.
От полученных травм мальчик скончался на месте.
В настоящее время правоохранители документируют обстоятельства трагедии.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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