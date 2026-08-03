Мать насмерть сбила годовалого сына в Одесской области, - полиция

В одном из сел Беляевской громады в Одесской области произошла трагедия - 38-летняя женщина, выезжая на автомобиле с территории домовладения, смертельно травмировала своего годовалого сына.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

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По предварительным данным, женщина управляла автомобилем Mercedes Vito. Во время выезда со двора она не заметила сына, который выбежал из двора, и наехала на него.

От полученных травм мальчик скончался на месте.

В настоящее время правоохранители документируют обстоятельства трагедии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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