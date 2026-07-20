В Харькове трехлетний ребенок выпал с 5-го этажа и погиб: полиция обратилась к родителям

В Салтовском районе Харькова погиб трехлетний мальчик, выпавший из окна квартиры на пятом этаже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областной полиции.

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Ребенок выпал из окна

Трагедия произошла 19 июля. В полицию поступило сообщение о несчастном случае, однако спасти ребенка не удалось.

По предварительным данным, в момент падения в квартире находились 29-летняя мать мальчика и его 7-летний брат. От полученных травм ребенок умер.

Правоохранители возбудили уголовное дело и проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

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Предупреждение для родителей

В полиции призвали взрослых не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время.

"Открытые окна и балконы представляют смертельную опасность для детей", - говорится в сообщении.

Также правоохранители подчеркнули, что москитные сетки не могут защитить ребенка от падения, поскольку не выдерживают веса.

Специалисты советуют устанавливать специальные блокираторы на окна и не оставлять рядом предметы или мебель, с помощью которых ребенок может добраться до подоконника.

На опубликованной фотографии видны предметы на балконе, которые могли послужить своеобразной "лестницей" для ребенка и привести к трагедии.