В Харькове трехлетний ребенок выпал с 5-го этажа и погиб: полиция обратилась к родителям
В Салтовском районе Харькова погиб трехлетний мальчик, выпавший из окна квартиры на пятом этаже.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областной полиции.
Ребенок выпал из окна
Трагедия произошла 19 июля. В полицию поступило сообщение о несчастном случае, однако спасти ребенка не удалось.
По предварительным данным, в момент падения в квартире находились 29-летняя мать мальчика и его 7-летний брат. От полученных травм ребенок умер.
Правоохранители возбудили уголовное дело и проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
Предупреждение для родителей
В полиции призвали взрослых не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время.
"Открытые окна и балконы представляют смертельную опасность для детей", - говорится в сообщении.
Также правоохранители подчеркнули, что москитные сетки не могут защитить ребенка от падения, поскольку не выдерживают веса.
Специалисты советуют устанавливать специальные блокираторы на окна и не оставлять рядом предметы или мебель, с помощью которых ребенок может добраться до подоконника.
На опубликованной фотографии видны предметы на балконе, которые могли послужить своеобразной "лестницей" для ребенка и привести к трагедии.
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